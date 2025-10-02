Votazioni aperte la candidatura è ufficiale | un azzurro tra i migliori della Serie A

Spazionapoli.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano buone notizie in casa Napoli, un calciatore azzurro candidato per la vittoria di un premio speciale: ecco di cosa si tratta. Il Napoli vince la sua prima partita nella nuova formula della Champions League, davanti ai propri tifosi, rispondendo a critiche e malumori arrivati dopo la sconfitta di domenica sera, contro il Milan. Diversi, di fatti, i segnali positivi: Rasmus Hojlund con la prima doppietta personale in maglia Napoli, Vanja Milinkovic-Savic si conferma una sicurezza, e un Kevin De Bruyne in grande spolvero con un doppio assist. Da segnalare, intanto, la candidatura ufficiale di un calciatore azzurro ad un premio: di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

