Von der Leyen sotto accusa il servizio dei portavoce | la comunicazione come braccio politico della presidente

La seconda presidenza di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea rischia di trasformarsi in un boomerang politico. A Bruxelles non si fermano le critiche sul suo sistema di comunicazione: giornalisti, lobbisti e persino funzionari della stessa Commissione denunciano difficoltà crescenti nell’ottenere informazioni attendibili. Non è un dettaglio tecnico, ma un problema politico in piena regola, perché riguarda la trasparenza di un’istituzione già in affanno. Le accuse si concentrano sul portavoce service, lo “SPP”, una struttura di circa ottanta persone che risponde direttamente alla presidente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

