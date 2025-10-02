Von der Leyen sotto accusa il servizio dei portavoce | la comunicazione come braccio politico della presidente

Lanotiziagiornale.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda presidenza di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea rischia di trasformarsi in un boomerang politico. A Bruxelles non si fermano le critiche sul suo sistema di comunicazione: giornalisti, lobbisti e persino funzionari della stessa Commissione denunciano difficoltà crescenti nell’ottenere informazioni attendibili. Non è un dettaglio tecnico, ma un problema politico in piena regola, perché riguarda la trasparenza di un’istituzione già in affanno. Le accuse si concentrano sul portavoce service, lo “SPP”, una struttura di circa ottanta persone che risponde direttamente alla presidente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

von der leyen sotto accusa il servizio dei portavoce la comunicazione come braccio politico della presidente

© Lanotiziagiornale.it - Von der Leyen, sotto accusa il servizio dei portavoce: la comunicazione come braccio politico della presidente

In questa notizia si parla di: leyen - sotto

Von der Leyen affronta il voto di sfiducia: un anno di leadership sotto accusa

Von der Leyen salvata, ma sotto esame

Dazi, al via l'incontro Trump-Von der Leyen: "Tariffe Ue non sotto il 15%"

Von der Leyen, sotto accusa il servizio dei portavoce: la comunicazione come braccio politico della presidente - Von der Leyen sotto accusa: la comunicazione della Commissione tra informazioni contraddittorie, fuorvianti e in ritardo ... Riporta lanotiziagiornale.it

L'Ue propone di reintrodurre i dazi a Israele, ma von der Leyen sa che non c'è la maggioranza - “Non vogliamo punire Israele o i cittadini israeliani, ma fare pressione sul governo israeliano affinché cambi strada a Gaza”, ha detto l’Alto rappresentante, Kaja Kallas . ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Von Der Leyen Sotto