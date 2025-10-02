Vomito febbre e non solo Crociera horror per 94 passeggeri

Pessima esperienza di crociera per i passeggeri della nave Serenade of the Seas della Royal Caribbea. Nel corso del viaggio della durata di 13 giorni quasi 100 passeggeri hanno contratto il Norovirus, manifestando sintomi come vomito e febbre. In molti, dunque, sono stati costretti a trascorrere la traversata chiusi nelle loro stanze. La Serenade of the Seas era partita lo scorso 19 settembre dal porto di San Diego con direzione Miami. Purtroppo, come riferito dal Centers for Disease Control and Prevention, a partire dal 24 settembre molti passeggeri hanno cominciato a manifestare i sintomi del Norovirus.

