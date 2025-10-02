Volontari dei pompieri al palo | non hanno mezzi per operare
Come sono messi i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari? E quello di Magenta, in particolare? Il piazzale della caserma di via Zara l’altra sera era vuoto. Solitamente questo accade quando i volontari vengono allertati per un intervento importante. In realtà il distaccamento non ha più mezzi a disposizione in questi giorni. I mezzi non ci sono, ma i volontari sono presenti e operativi. Con l’unico problema, niente affatto trascurabile, che in un corpo come quello dei Vigili del Fuoco la sola volontà e preparazione non possono sopperire alla mancanza di mezzi. E Magenta ha già pagato, a questo proposito, un tributo molto alto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
