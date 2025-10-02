Volo Milano-New York la grandine distrusse il muso | ecco come andarono davvero le cose

Quella grandine che ha distrutto quasi interamente il muso del volo Delta Air Lines, un Boeing 767-300 decollato da Milano Malpensa e diretto all'aeroporto Jfk di New York, il 24 luglio 2023, poteva essere evitata: è questa la conclusione del report di 45 pagine redatto da parte dell'Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo). Cosa è successo. Sull'area imperversava il maltempo ma per fortuna nessuno dei 226 passeggeri (compresi i membri dell'equipaggio) si è fatto male o si sono registrate criticità in cabina. Pochi minuti prima del volo Delta, un EasyJet aveva rinunciato al decollo perché il radar mostrava un'area temporalesca intensa con tanto di grandine e fulmini ma, sembra, che il volo della compagnia americana sia decollato anche per " una qualche forma di pressione operativa ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Volo Milano-New York, la grandine distrusse il muso: ecco come andarono davvero le cose

