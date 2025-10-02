Volley tempo di amichevoli per la Rossopomodoro Palermo

Palermotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda amichevole di precampionato per la Rossopomodoro Volo Palermo che mercoledì sera al Palaoreto ha ricambiato l’ospitalità della Scalia Sciacca a pochi giorni di distanza dal confronto in terra agrigentina. Si è trattato di un test per perfezionare gli schemi e migliorare l’intesa in vista. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: volley - tempo

Yuasa Battery, è tempo di beach volley

LIVE Brasile-Giappone, Nations League volley femminile in DIRETTA: seconda semifinale in tempo reale

volley tempo amichevoli rossopomodoroVolley, tempo di amichevoli per la Rossopomodoro Palermo - Domani il terzo test di precampionato vedrà i palermitani impegnati a Termini ... Secondo palermotoday.it

volley tempo amichevoli rossopomodoroVolley, la Rossopomodoro ospita Sciacca in amichevole - Al Club Leoni secondo test del team biancoverde in attesa della B maschile Il presidente Locanto: “Una verifica importante, ci aspettiamo nuovi progressi” ... Si legge su palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Volley Tempo Amichevoli Rossopomodoro