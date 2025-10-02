Volley tempo di amichevoli per la Rossopomodoro Palermo

Seconda amichevole di precampionato per la Rossopomodoro Volo Palermo che mercoledì sera al Palaoreto ha ricambiato l’ospitalità della Scalia Sciacca a pochi giorni di distanza dal confronto in terra agrigentina. Si è trattato di un test per perfezionare gli schemi e migliorare l’intesa in vista. 🔗 Leggi su Palermotoday.it