Volley tempo di amichevoli per la Rossopomodoro Palermo
Seconda amichevole di precampionato per la Rossopomodoro Volo Palermo che mercoledì sera al Palaoreto ha ricambiato l’ospitalità della Scalia Sciacca a pochi giorni di distanza dal confronto in terra agrigentina. Si è trattato di un test per perfezionare gli schemi e migliorare l’intesa in vista. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Yuasa Battery, è tempo di beach volley
LIVE Brasile-Giappone, Nations League volley femminile in DIRETTA: seconda semifinale in tempo reale
È tempo di finali Iniziamo alle ore 15.30 con la finale per il 3º/4º posto tra @hrvolley e @vclevskisofia Dalle 18.00 in poi ci sarà la finale con la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che cercherà di aggiudicarsi il 1º Trofeo SEA Gruppo ai danni di @consolin
#Italia-#Bulgaria, diretta Mondiale volley: la finale in tempo reale
Volley, tempo di amichevoli per la Rossopomodoro Palermo - Domani il terzo test di precampionato vedrà i palermitani impegnati a Termini
Volley, la Rossopomodoro ospita Sciacca in amichevole - Al Club Leoni secondo test del team biancoverde in attesa della B maschile Il presidente Locanto: "Una verifica importante, ci aspettiamo nuovi progressi"