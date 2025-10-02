La Serie A1 femminile 20252026, il campionato più competitivo d’Europa, non sarà soltanto la ribalta delle stelle già affermate. Accanto a fuoriclasse come Paola Egonu, Ekaterina Antropova o Isabelle Haak, il torneo metterà sotto i riflettori una nuova generazione di giocatrici italiane che, nate dal 2005 in poi, hanno l’occasione di misurarsi stabilmente con il massimo livello e di avvicinarsi al sogno azzurro. Il movimento giovanile, d’altronde, ha dato segnali chiarissimi: la vittoria dell’Italia ai Mondiali Under 21 di quest’estate ha certificato la profondità di un vivaio ricco di talento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, le giovani italiane da seguire nella stagione 2025-2026: chi può arrivare in Nazionale