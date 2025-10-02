Volata finale per il concorso Nuove Idee Nuove Imprese ecco i 14 progetti finalisti

Riminitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Idee basate sull’intelligenza artificiale, ma anche soluzioni legate all’allenamento e alla semplificazione del lavoro per le aziende: sono alcuni degli ambiti in cui aspirano ad operare le 14 idee d’impresa che proseguiranno il proprio percorso nell’edizione 2025 di Nuove Idee Nuove Imprese e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: volata - finale

US Open 2025, finale amaro per il maratoneta Sonego. Schoolkate vince in volata e approda ai trentaduesimi

Milan super al Tour de France: seconda vittoria in volata e maglia verde “rafforzata”. Brutta caduta di gruppo nel finale

Borse, finale in volata con Powell che apre a taglio a settembre

Kings League Lottomatica.sport: via ai Playoff con nuove Legend, Wild Card e il gran finale del concorso Fan of the Kings - sport torna protagonista con i Play In che, insieme ai playoff, si disputeranno nell'ambito della Global Playoff Week. tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Volata Finale Concorso Nuove