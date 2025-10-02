Volano i titoli tedeschi del riarmo Occhi sulla riuscita del piano Merz

La maxi misura approvata dal Bundestag ha trainato la filiera legata alla Difesa. Ma il futuro dei prezzi delle azioni dipende dalla capacità di tradurre gli annunci in una crescita solida, non solo indotta dai consumi. 🔗 Leggi su Laverita.info

