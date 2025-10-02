Voiello presenta due nuovi formati di pasta che reinventano la tradizione
Poche cose in Italia hanno raggiunto lo stato di “profana sacralità” come la pasta. Non solo un alimento, ma un rito e al tempo stesso un simbolo dell’italianità riconosciuto in tutto il mondo. Ed è proprio attorno a questo universo che ruota una passione che attraversa generazioni, tavole e territori, alimentando quella creatività culinaria che contraddistingue il rapporto degli italiani con la cucina. Una creatività che oggi trova nuova linfa in due formati inediti firmati Voiello: Il Paccariello Capriccioso e Lo Spaghettone Innamorato. Presentati il 30 settembre 2025, questi due nuovi protagonisti della gamma Voiello nascono da un’intuizione tanto semplice quanto ambiziosa: trasformare la tradizione in innovazione senza tradirne l’essenza. 🔗 Leggi su Panorama.it
