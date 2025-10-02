Poche cose in Italia hanno raggiunto lo stato di “profana sacralità” come la pasta. Non solo un alimento, ma un rito e al tempo stesso un simbolo dell’italianità riconosciuto in tutto il mondo. Ed è proprio attorno a questo universo che ruota una passione che attraversa generazioni, tavole e territori, alimentando quella creatività culinaria che contraddistingue il rapporto degli italiani con la cucina. Una creatività che oggi trova nuova linfa in due formati inediti firmati Voiello: Il Paccariello Capriccioso e Lo Spaghettone Innamorato. Presentati il 30 settembre 2025, questi due nuovi protagonisti della gamma Voiello nascono da un’intuizione tanto semplice quanto ambiziosa: trasformare la tradizione in innovazione senza tradirne l’essenza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Voiello presenta due nuovi formati di pasta che reinventano la tradizione