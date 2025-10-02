Voiello innova la tradizione della pasta con due nuovi formati
Milano, 02 ott. (askanews) - Voiello prova a innovare la tradizione della pasta italiana lanciando sul mercato due nuovi formati. Con il paccariello capriccioso e lo spaghettone innamorato, il marchio di pasta campano punta a rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più aperto a sperimentare in cucina, interessato a tutto quello che non è "la solita minestra". "Sicuramente innovare nella pasta è una sfida molto importante, ma che ci appassiona tanto - Luigi Loico, marketing associate director Voiello - per noi è una grande responsabilità, soprattutto consapevoli che gli italiani hanno chiare le aspettative in termini di performance qualitative del prodotto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
