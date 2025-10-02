Voglio vivere così Con Alma Swing

Dopo aver esplorato i diversi ambiti in cui si è sviluppata, con estrema ricchezza nonostante il pesante condizionamento del regime, la vita culturale degli anni ’30, periodo a cui è dedicato il festival ’Art ‘30’, ideato dal Comune di Tresigallo, la prima edizione della manifestazione si avvia all’epilogo. L’ultimo weekend, altrettanto denso di avvenimenti, si svolgerà nelle giornate del 3 – 4 e 5 ottobre e permetterà di svolgere ulteriori approfondimenti dei temi, fra vita e arte, che hanno connotato questo decennio con un intento preciso. Come ha scritto il sindaco di Tresignana Mirko Perelli nella presentazione del Festival: "Tresigallo, dopo essere stata riconosciuta ormai universalmente capitale del razionalismo italiano, vuole continuare a rompere i confini del pregiudizio politico legato a un’era nefasta ed ergersi a luogo in cui si possa consacrare il bello che in Italia e nel mondo prese vita e influenzò l’avvenire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

