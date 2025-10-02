Arezzo, 2 ottobre 2025 – «Il viaggio di questa campagna elettorale è stato fatto di incontri, ascolto, fatiche e speranze. Ora, in Casentino, abbiamo scelto di chiuderlo non con un comizio formale, ma con un momento che ci rappresenta di più: uno spazio di condivisione e dialogo, dove i candidati possano raccontare chi sono, cosa hanno vissuto in queste settimane e quali sono le priorità per la Toscana del futuro. L’incontro, dal titolo “Voci per la Toscana”, si terrà giovedì 9 ottobre alle ore 21.15 presso la Struttura Polivalente di Corsalone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Voci per la Toscana – La chiusura casentinese della campagna elettorale per le Regionali 2025