Vlahovic Juve domenica sfiderà il Milan che per tanto tempo l’ha voluto in rossonero | era stato proposto questo scambio col Diavolo ma… Il retroscena

Vlahovic Juve, domenica sfiderà il Milan che per tanto tempo l’ha voluto: lo scambio alla pari, ma Allegri e Tare dissero no. Un intreccio di mercato che avrebbe potuto cambiare il volto dell’attacco di entrambe le squadre. Alla vigilia del big match tra Juventus e Milan, Gazzetta.it svela un clamoroso retroscena relativo a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che domenica guiderà l’attacco bianconero, in estate è stato al centro di una trattativa che avrebbe potuto portarlo proprio in rossonero. Secondo la ricostruzione, il Milan ha seguito con grande attenzione il centravanti classe 2000 per tutta la sessione estiva, cercando di capire i margini per un possibile trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

