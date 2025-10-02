Viviano, ex portiere dell’Inter, prende posizione contro le critiche al capitano nerazzurro. Ecco il commento ai microfoni di Tv Play. Durante un episodio del podcast su Tv Play, l’ex portiere Emiliano Viviano ha commentato il momento di Lautaro Martinez e le critiche che spesso piovono sul capitano nerazzurro quando non segna. Viviano, con parole forti, ha difeso la figura del numero 10 dell’ Inter, sottolineando che spesso non viene apprezzato come merita nonostante i suoi successi. LAUTARO MARTINEZ – «Lautaro è il più decisivo della Serie A? I numeri parlano chiaro. Ognuno ha la sua opinione, ma se sei tifoso dell’ Inter e insulti Lautaro, hai qualche problema. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Viviano difende Lautaro, l’ex portiere di Serie A furibondo per le critiche al capitano: le parole