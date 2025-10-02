Viviano avverte | Se insulti questo giocatore hai qualche problema i numeri parlano chiaro

Viviano duro nel podcast su Tv Play. L’ex portiere ha parlato del momento di un giocatore dell’Intere e delle critiche ingiuste ricevute. Durante il podcast su Tv Play, Emiliano Viviano, ex portiere tra le altre anche dei nerazzurri, ha voluto prendere le difese di Lautaro Martínez, sottolineando il valore e l’impatto dell’attaccante dell’ Inter in Serie A e non solo. Viviano ha ribadito come i numeri parlino chiaro: il Toro è tra i giocatori più decisivi del campionato. SUL MOMENTO DI LAUTARO – «Lautaro il più decisivo della Serie A? Lo dicono i numeri. Ognuno ha la sua opinione ma se sei tifoso dell’Inter e insulti Lautaro hai qualche problema. 🔗 Leggi su Internews24.com

