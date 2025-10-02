Viterbo rapinata in casa da banditi stranieri | 84enne in rianimazione

I malviventi, descritti dalla vittima a volto coperto e con un forte accento straniero, si sono dati alla fuga a bordo di un Suv nero.

Viterbo, anziana viene rapinata in casa ed ha un malore: bottino da 100mila euro

Viterbo, 84enne in rianimazione dopo la rapina in casa: i banditi scappati con 100mila euro, poi il malore - La donna, dopo aver chiamato il figlio e la polizia, si è sentita male ed è stata portata d'urgenza all'ospedale.

