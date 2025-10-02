Viterbo rapina da 100 mila euro in casa di un’anziana | l’84enne accusa un malore e finisce in rianimazione

Prima il furto in casa poi il malore. Ha fatto appena in tempo a chiamare il figlio e la polizia una donna 84enne di Viterbo prima di accasciarsi al suolo per la paura. Ora l’anziana è ricoverata in condizioni gravi nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo. L’episodio risale alla sera di martedì 30 settembre, intorno alle 22, nel quartiere Mazzetta nel sud della città. Tre uomini a volto coperto si sono introdotti nell’appartamento della donna, minacciandola e costringendola a consegnare denaro e gioielli per un valore stimato di circa 100mila euro. Terminata la rapina, i malviventi sono fuggiti a bordo di un suv nero, probabilmente guidato da un quarto complice. 🔗 Leggi su Open.online

