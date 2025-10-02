Viterbo anziana viene rapinata in casa ed ha un malore | bottino da 100mila euro
ABBONATI A DAYITALIANEWS Tre uomini incappucciati irrompono nell’abitazione. Nella serata di martedì 30 settembre 2025, una 84enne di Viterbo è stata vittima di una rapina violenta nella sua abitazione, nel quartiere Mazzetta. Tre uomini incappucciati sono entrati di forza e, dopo averla minacciata, le hanno sottratto gioielli e denaro per un valore complessivo di circa 100mila euro. Il malore e la corsa in ospedale. Sconvolta dall’accaduto, la donna ha accusato un malore subito dopo essere riuscita a chiamare il figlio e la polizia. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, che dopo le prime cure l’hanno trasferita al Santa Rosa di Viterbo, dove si trova ricoverata in rianimazione per osservazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: viterbo - anziana
Rapina alla Mazzetta a Viterbo: anziana minacciata, portati via 100mila euro in soldi e gioielli
Il Giubileo 2025 ci chiama a un cammino nuovo fatto di passi percorsi insieme. Dal 2 al 12 ottobre la Diocesi di Viterbo ci invita a camminare insieme nella fede con le famiglie, i nonni e gli anziani #diocesiviterbo #viterbo #Giubileoviterbo #giubileodellefamigli - facebook.com Vai su Facebook
Anziana minacciata con un coltello e violentata in casa da un rapinatore - Ha violentato una 80enne, l'ha minacciata di morte con un coltello e infine l'ha rapinata. Riporta romatoday.it