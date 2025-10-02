Viterbo anziana viene rapinata in casa ed ha un malore | bottino da 100mila euro

Dayitalianews.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tre uomini incappucciati irrompono nell’abitazione. Nella serata di martedì 30 settembre 2025, una 84enne di Viterbo è stata vittima di una rapina violenta nella sua abitazione, nel quartiere Mazzetta. Tre uomini incappucciati sono entrati di forza e, dopo averla minacciata, le hanno sottratto gioielli e denaro per un valore complessivo di circa 100mila euro. Il malore e la corsa in ospedale. Sconvolta dall’accaduto, la donna ha accusato un malore subito dopo essere riuscita a chiamare il figlio e la polizia. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, che dopo le prime cure l’hanno trasferita al Santa Rosa di Viterbo, dove si trova ricoverata in rianimazione per osservazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

viterbo anziana viene rapinata in casa ed ha un malore bottino da 100mila euro

© Dayitalianews.com - Viterbo, anziana viene rapinata in casa ed ha un malore: bottino da 100mila euro

In questa notizia si parla di: viterbo - anziana

Rapina alla Mazzetta a Viterbo: anziana minacciata, portati via 100mila euro in soldi e gioielli

Anziana minacciata con un coltello e violentata in casa da un rapinatore - Ha violentato una 80enne, l'ha minacciata di morte con un coltello e infine l'ha rapinata. Riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Viterbo Anziana Viene Rapinata