Vitas Frigo Babbi vince il Crono Climber
Vitas Frigo Babbi colpisce ancora. Dopo aver perso per un malaugurato incidente il titolo italiano 2024, il centauro ravennate è campione d’Italia nel Trofeo Crono Climber 2025, il campionato di regolarità in salita che lo ha visto grande protagonista in questi ultimi anni. Frigo Babbi, si era presentato all’ultimo appuntamento, quello di Volterra, con 354 punti, 27 in più del suo diretto concorrente, Alessandro Ferrara, l’unico ormai in grado di impensierirlo. Sulle colline pisane, Frigo Babbi ha controllato la doppia gara ottenendo i punti che gli servivano per aggiudicarsi il titolo. La due giorni a Volterra è stata vinta da Andrea Gasperoni, ma alla fine il campionato, con una decina di punti di vantaggio, è andato a Frigo Babbi, davanti ad Ferrara e Cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vitas - frigo
Alessandra Cirillo Biologa Nutrizionista. HUNTR/X · Golden. Colazione pronta in 90 secondi ?La sera preparo la mia torta in tazza, la metto in frigo e la mattina non devo fare altro che cuocerla al microonde. Organizzazione significa proprio questo: semplific - facebook.com Vai su Facebook
Vitas Frigo Babbi vince il Crono Climber - Dopo aver perso per un malaugurato incidente il titolo italiano 2024, il centauro ravennate ... Lo riporta msn.com
Moto regolarità in salita, doppio successo per Vitas Frigo Babbi - Scatta l’assalto al titolo italiano per il centauro ravennate Vitas Frigo Babbi, che anche in questo 2021 prende parte, nella Classe 1000 Super Open, al Trofeo Crono Climber, gara di regolarità in ... Secondo ilrestodelcarlino.it