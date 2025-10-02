vitas frigo babbi vince il crono climber

Vitas Frigo Babbi colpisce ancora. Dopo aver perso per un malaugurato incidente il titolo italiano 2024, il centauro ravennate è campione d’Italia nel Trofeo Crono Climber 2025, il campionato di regolarità in salita che lo ha visto grande protagonista in questi ultimi anni. Frigo Babbi, si era presentato all’ultimo appuntamento, quello di Volterra, con 354 punti, 27 in più del suo diretto concorrente, Alessandro Ferrara, l’unico ormai in grado di impensierirlo. Sulle colline pisane, Frigo Babbi ha controllato la doppia gara ottenendo i punti che gli servivano per aggiudicarsi il titolo. La due giorni a Volterra è stata vinta da Andrea Gasperoni, ma alla fine il campionato, con una decina di punti di vantaggio, è andato a Frigo Babbi, davanti ad Ferrara e Cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

