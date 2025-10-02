Brianza e Francia, amicizie decennali: nel fine settimana Cesano Maderno ha celebrato i 30 anni di gemellaggio con Valençay mentre la settimana prima a Lazzate, i “gemelli“ di Le bois plage en Rè hanno ricambiato la visita dei lazzatesi del giugno scorso per i 20 anni di gemellaggio. A Cesano Maderno, sabato mattina, il sindaco Gianpiero Bocca, i rappresentati della giunta, del consiglio comunale e del Comitato per il gemellaggio, hanno accolto la delegazione del comune francese con cui nel 1995 fu sancito il simbolico legame d’amicizia, guidata dal vicesindaco di Valençay Gilles Branchoux e da altri rappresentanti della città, dando il via a due giorni di iniziative, eventi, relazioni culturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Visite guidate e cortei per i gemellaggi