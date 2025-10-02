Tempo di lettura: < 1 minuto Visita a sorpresa questa mattina per il Benevento che ha aperto le porte del “Ciro Vigorito” ai Commissari dell’Antidoping. Nulla di strano perché si è trattato di un normale controllo di routine imposto dal protocollo Uefa, ma le operazioni sono andate per le lunghe ed a quel punto Auteri ha preferito rimandare la seduta di allenamento in programma al pomeriggio quando sarà diramata anche la lista dei convocati. Dopo la squadra raggiungerà in pullman Latina con il cambio di programma che non avrà ripercussioni pratiche solo perché la trasferta è tra le più vicine e chiaramente senza la necessità di utilizzare l’aereo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Visita dell’Antidoping al “Ciro Vigorito”: Benevento costretto a rivedere i programmi