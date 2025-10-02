Vision Pro in pausa Apple si concentra su nuovi occhiali smart

(Adnkronos) – Secondo diverse fonti legate alle catene di produzione, Apple avrebbe deciso di rallentare la progettazione della prossima generazione di Apple Vision Pro, l'headset per la realtà mista che ha debuttato nel 2024 ma ancora non è disponibile in diversi paesi del mondo, Italia compresa. Cupertino starebbe concentrando le sue risorse nel campo degli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

