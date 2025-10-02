Vision Pro in pausa Apple si concentra su nuovi occhiali smart
(Adnkronos) – Secondo diverse fonti legate alle catene di produzione, Apple avrebbe deciso di rallentare la progettazione della prossima generazione di Apple Vision Pro, l'headset per la realtà mista che ha debuttato nel 2024 ma ancora non è disponibile in diversi paesi del mondo, Italia compresa. Cupertino starebbe concentrando le sue risorse nel campo degli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: vision - pausa
Verità di Cielo: vita di persone semplici raccontate in TV Dopo la pausa estiva, riprende il 2 ottobre alle ore 19.30 la dodicesima puntata della trasmissione “Verità di Cielo”, che va in onda in Tv su Maria Vision Italia (canale 255). Sono già undici le puntate dell - facebook.com Vai su Facebook
Apple Vision 2 Pro: Il nuovo auricolare VR è stato avvistato prima dell'uscita, e si vocifera un aggiornamento di Apple M5 - Si dice che verrà lanciato alla fine di quest'anno con un chipset Apple M5, il cosiddetto Vision Pro 2 potr ... Scrive notebookcheck.it
Vision Pro in pausa, Apple si concentra su nuovi occhiali smart - Ban, lanciando entro il 2027 due diversi modelli di smart glasses più facili da indossare e completamente incentrati sull'inte ... Lo riporta adnkronos.com