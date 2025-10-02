Virus chikungunya sono 50 i casi autoctoni confermati in provincia di Verona

E’ stato pubblicato a cura della Direzione Prevenzione della Regione Veneto il nuovo bollettino regionale “Sorveglianza delle malattie trasmesse da vettore”, il n. 112025Il bollettino evidenzia come fino a mercoledì 1° ottobre i casi autoctoni di virus chikungunya registrati nel Veronese siano. 🔗 Leggi su Veronasera.it

