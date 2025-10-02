Virtus in Eurolega senza alcun timore Edwards-Niang una coppia esplosiva
Buona la prima? Buonissima. La vittoria sul Real Madrid non significa che la Virtus volerà alla final four o, addirittura, potrà sognare di rivincere l’Eurolega venticinque anni dopo l’ultimo successo. E non vuol nemmeno dire che la Virtus ha già ipotecato i playoff. Il successo sul Real, che fa morale e regala autostima al gruppo, significa semplicemente che vincere a Bologna non sarà facile per nessuno e che i ragazzi di Dusko Ivanovic ci proveranno sempre e comunque, anche in viaggio. A cominciare da domani e dalla trasferta a Valencia. Prima considerazione: le Virtus delle ultime stagioni, forse, avrebbero avuto un approccio simile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
