Un nuovo ciclo è iniziato alla Virtus. Non adesso, ma alla fine della passata stagione. Il cartello dei lavori in corso è ancora esposto, ma l’arrivo di Ferruccio Tassinari, ufficializzato la scorsa settimana ma assente all’esordio per una trasferta di lavoro (con Ferrara ci sarà), è uno di quei passaggi che meritano un approfondimento. In primis sul ruolo, dirigente operativo, che altro non è se non un direttore generale senza competenze amministrative, ma ancora di più su quello che realmente Tassinari porterà alla causa giallonera. Ed è lui stesso, dalla Grande Mela, che ci illustra obiettivi e sensazioni all’inizio della sua nuova avventura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Virtus, il nuovo ciclo di Tassinari: "Ora lavoriamo sull'organizzazione"