violenze su una 14enne a palermo arrestato un 19enne

Il Gup di Palermo ha condannato a 5 anni e 4 mesi Salvatore Mirto, 19 anni, accusato di aver violentato una ragazza di 14 anni nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2023 sugli scogli dell’Addaura. Il pm aveva chiesto 3 anni, ma la pena è stata aumentata. Il giudice ha disposto anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e una provvisionale di 10 mila euro ai genitori della vittima, assistiti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

