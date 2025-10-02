Violenze su una 14enne a Palermo arrestato un 19enne
Il Gup di Palermo ha condannato a 5 anni e 4 mesi Salvatore Mirto, 19 anni, accusato di aver violentato una ragazza di 14 anni nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2023 sugli scogli dell’Addaura. Il pm aveva chiesto 3 anni, ma la pena è stata aumentata. Il giudice ha disposto anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e una provvisionale di 10 mila euro ai genitori della vittima, assistiti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: violenze - 14enne
Abusano di una 12enne a Sulmona e diffondono il video delle violenze su WhatsApp, 18enne e 14enne indagati
Quando è stato proiettato il video, la mamma è uscita dall’aula in lacrime. Le immagini delle violenze sulla figlia 14enne hanno fatto calare il silenzio e l’ombra dell’orrore tra i banchi del tribunale dei minorenni - facebook.com Vai su Facebook
#Abusi sessuali su una 12enne a #Sulmona. 'Violenze iniziate quando avevo 10 anni'. indagati 14enne e 18enne #abruzzo #cronaca - X Vai su X
Violenze su una 14enne a Palermo, arrestato un 19enne - Il Gup di Palermo ha condannato a 5 anni e 4 mesi Salvatore Mirto , 19 anni, accusato di aver violentato una ragazza di 14 anni nella notte tra il 13 e il 14 ... Secondo gazzettadelsud.it
Aggredisce sessualmente una 14enne, poi fugge in bicicletta: arrestato 44enne - Le amiche lanciano l'allarme, l'uomo fugge in bicicletta, fermato dai Carabinieri. Da nordest24.it