Violenze fisiche e psicologiche alla ex | ecco il conto da pagare

Fine di un incubo per una donna costretta a vivere nella paura. Per cinque anni ha condizionato in maniera importante la vita della convivente con minacce, percosse e violenze di ogni tipo. Ora per un trentottenne originario dell'Est è giunto il momento di pagare il conto con la giustizia.

Sara Bluma, fidanzata di Can Yaman, rompe il silenzio dopo gli attacchi online: «Il rapporto con il padre di mio figlio era già concluso prima di incontrare Can. Ho subito violenze fisiche e psicologiche che, fossi restata con lui, rischiavano di diventare peggiori»

Violenze fisiche: "L’amarezza per la dissoluzione della comunità domestica

L'avvocato Solange Marchignoli: Il racconto delle violenze fisiche subite dall'ex fidanzato.

"Sono stato abusato da Puff Daddy per 10 anni. Ho sopportato molestie, aggressioni sessuali, violenza fisica e manipolazione": la denuncia dell'ex stylist Deonte Nash - L'ex personal stylist di Puff Daddy lo denuncia per abusi sessuali, fisici e psicologici subiti per un decennio.

Sara Bluma denuncia le violenze dell'ex, il fidanzato Can Yaman: «Ti amo e ti sosterrò. Non lo ha tradito con me». Le foto con le ferite - «Sono stata in silenzio per troppo tempo ora tocca a me dire la mia versione dei fatti e prendere un momento per chiarire la mia situazione».