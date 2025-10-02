Violenza sulle donne Raia | Presentata la legge di riordino che prevede il primo piano regionale
“Il terribile femminicidio di Paupisi e il massacro di tutta la famiglia ci confermano che, nonostante le leggi importanti varate in Campania, il lavoro da fare è ancora tanto, sul versante culturale e della prevenzione e per garantire nella nostra regione una rete solida per le vittime e interventi organici e strutturali. Per questo ho . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Moira Cucchi alla mostra di Venezia: un docufilm per dimostrare che la violenza sulle donne si può battere
Stop alla violenza sulle donne: tre nuovi centri antiviolenza nel Brindisino
Reddito di libertà per le donne vittime di violenza, stanziati 1,3 milioni di euro in aggiunta alle risorse nazionali
Ancora un femminicidio atroce campeggia nelle cronache. La violenza maschile contro le donne è una responsabilità collettiva. Non basta dire “io non sono così”: serve un impegno attivo, soprattutto da parte di noi maschi. Per questo aderisco con convinzion - facebook.com Vai su Facebook
Violenza sulle donne, Raia (PD) presenta legge di riordino che prevede il primo piano regionale - “Il terribile femminicidio di Paupisi e il massacro di tutta la famiglia ci confermano che, nonostante le leggi importanti varate in Campania, il lavoro da fare è ancora tanto, sul versante culturale ... ntr24.tv scrive
Violenza su donne e minori, 86 casi nel ‘24: un algoritmo permette di salvare le vittime - Lo dimostrano i dati dell’Azienda Ospedaliero Università delle Marche, che nel 2024 ha contatto ... Secondo corriereadriatico.it