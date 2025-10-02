Violenza sulle donne Raia PD presentata la legge di riordino che prevede il primo piano regionale

Teleclubitalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il terribile femminicidio di Paupisi e il massacro di tutta la famiglia ci confermano che, nonostante le leggi importanti varate in Campania, il lavoro da fare è ancora tanto, sul versante culturale e della prevenzione e per garantire nella nostra regione una rete solida per le vittime e interventi organici e strutturali. Per questo ho . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

violenza sulle donne raia pd presentata la legge di riordino che prevede il primo piano regionale

© Teleclubitalia.it - Violenza sulle donne, Raia (PD) presentata la legge di riordino che prevede il primo piano regionale

In questa notizia si parla di: violenza - donne

Moira Cucchi alla mostra di Venezia: un docufilm per dimostrare che la violenza sulle donne si può battere

Stop alla violenza sulle donne: tre nuovi centri antiviolenza nel Brindisino

Reddito di libertà per le donne vittime di violenza, stanziati 1,3 milioni di euro in aggiunta alle risorse nazionali

violenza donne raia pdViolenza sulle donne, Raia (PD) presenta legge di riordino che prevede il primo piano regionale - “Il terribile femminicidio di Paupisi e il massacro di tutta la famiglia ci confermano che, nonostante le leggi importanti varate in Campania, il lavoro da fare è ancora tanto, sul versante culturale ... Scrive ntr24.tv

Violenza donne, Ruotolo (Pd): uomini colpevoli di violenza inaudita, amore esige rispetto - “Gesti, fatti di una società malata dove gli uomini odiano le donne e la violenza si scarica con forza inaudita. Segnala partitodemocratico.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Donne Raia Pd