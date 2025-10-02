Violenza contro le donne Raia PD | Legge di riordino del piano regionale
Tempo di lettura: 2 minuti “Il terribile femminicidio di Paupisi e il massacro di tutta la famiglia ci confermano che, nonostante le leggi importanti varate in Campania, il lavoro da fare è ancora tanto, sul versante culturale e della prevenzione e per garantire nella nostra regione una rete solida per le vittime e interventi organici e strutturali. Per questo ho presentato, in Consiglio regionale, una proposta di legge di riordino di tutta la materia riguardante il contrasto alla violenza maschile sulle donne che contiene l’istituzione di un Piano regionale triennale, la formazione integrata per tutti gli operatori, un tavolo interistituzionale e l’educazione ai sentimenti, la cui sperimentazione è già partita quest’anno, su mia proposta all’Assessora regionale all’istruzione, con l’Avviso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: violenza - donne
Moira Cucchi alla mostra di Venezia: un docufilm per dimostrare che la violenza sulle donne si può battere
Stop alla violenza sulle donne: tre nuovi centri antiviolenza nel Brindisino
Reddito di libertà per le donne vittime di violenza, stanziati 1,3 milioni di euro in aggiunta alle risorse nazionali
Blog | Violenza sulle donne: hympathy e victim blaming, ancora troppi errori nella narrazione dei media - Alley Oop https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/10/01/violenza-sulle-donne-media/?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twit - X Vai su X
Focus sulla violenza ai danni delle donne e dei loro bambini, domani, 2 ottobre 2025, con inizio alle ore 9, nell’auditorium del Santuario San Matteo Apostolo di San Marco in Lamis (Fg) si terrà il convegno “Abusi e maltrattamenti sulle donne”. E' organizzato d - facebook.com Vai su Facebook
Violenza sulle donne, Raia (PD) presenta legge di riordino che prevede il primo piano regionale - “Il terribile femminicidio di Paupisi e il massacro di tutta la famiglia ci confermano che, nonostante le leggi importanti varate in Campania, il lavoro da fare è ancora tanto, sul versante culturale ... Da ntr24.tv
Torna "Via le mani", la regata contro la violenza sulle donne - Domenica 5 ottobre torna "Via le Mani", la regata ideata nel 2013 ... Riporta sportmediaset.mediaset.it