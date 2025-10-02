Tempo di lettura: 2 minuti “Il terribile femminicidio di Paupisi e il massacro di tutta la famiglia ci confermano che, nonostante le leggi importanti varate in Campania, il lavoro da fare è ancora tanto, sul versante culturale e della prevenzione e per garantire nella nostra regione una rete solida per le vittime e interventi organici e strutturali. Per questo ho presentato, in Consiglio regionale, una proposta di legge di riordino di tutta la materia riguardante il contrasto alla violenza maschile sulle donne che contiene l’istituzione di un Piano regionale triennale, la formazione integrata per tutti gli operatori, un tavolo interistituzionale e l’educazione ai sentimenti, la cui sperimentazione è già partita quest’anno, su mia proposta all’Assessora regionale all’istruzione, con l’Avviso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Violenza contro le donne, Raia (PD): "Legge di riordino del piano regionale"