Violento impatto tra un furgone e un pulmino con a bordo turisti a Grosseto | 3 morti e 5 feriti

Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un violento impatto tra un furgone e un pulmino su cui viaggiavano turisti asiatici. La tragedia è avvenuta questa mattina sull'Aurelia a Grosseto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

