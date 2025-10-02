Violenta lite in famiglia Colpisce la moglie alla testa

Un 55enne italiano è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Cesena per continui maltrattamenti in famiglia e per ultimo atto avere colpito e ferito alla testa la moglie e poi la figlia, entrambe di nazionalità marocchina. Il fatto è accaduto l’atra sera alle quando alla Polizia di Stato è giunta una richiesta di aiuto per una lite in famiglia in zona Borello. A telefonare alle forze dell’ordine è stato l’uomo che riferiva di aver avuto una violenta discussione con la moglie e con la figlia, aggiungendo che, se non fosse intervenuta velocemente la Polizia, la situazione sarebbe potuta degenerare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

