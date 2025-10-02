Viola Redel pronta al debutto casalingo il ds Meduri fa il punto e lancia un messaggio ai tifosi

Reggiotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina il debutto casalingo per la Redel Reggio Calabria e a fare il punto in casa neroarancio, come riporta il sito ufficiale della società, è il direttore sportivo Vincenzo Meduri.Direttore, vittoria del Trofeo Sant’Ambrogio e sconfitta a Brindisi la prima giornata. Il suo pensiero dopo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viola - redel

Serie B, Marini alla Redel Viola "per creare un gruppo vincente"

Serie B, Agbortabi è già di casa alla Redel Viola: "Qui si respira un’aria speciale"

Serie B, esordio stagionale per la Redel Viola sul parquet di Brindisi

viola redel pronta debuttoViola Redel pronta al debutto casalingo, il ds Meduri fa il punto e lancia un messaggio ai tifosi - Il direttore sportivo della squadra neroarancio: "Contro Molfetta, mi aspetto una prestazione con un’energia completamente diversa. Segnala reggiotoday.it

viola redel pronta debuttoViola, parla il ds Meduri: “vi spiego i perchè del ko a Brindisi. Contro Molfetta mi aspetto…” - Si avvicina il debutto casalingo per la Redel Reggio Calabria ed a fare il punto in casa neroarancio è il direttore sportivo Vincenzo Meduri. Si legge su strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Viola Redel Pronta Debutto