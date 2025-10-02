Vinti ad Affari Tuoi 300.000 euro

Vincita record ad Affari Tuoi nella puntata di stasera, giovedì 2 ottobre 2025. Per la prima volta in stagione vengono vinti 300.000 euro, montepremi massimo previsto nel game di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. La fortuna ha baciato un’intraprendente concorrente della Regione Calabria, Francesca, protagonista di una partita impeccabile conclusasi con lo scacco matto al Dottore. Prima il cambio del proprio pacco che la sorte le aveva assegnato di colore blu, quindi con pochi euro. Poi il rifiuto di offerte perché convinta di aver pescato un bel pacco rosso, dunque – contenuto parlando – sostanzioso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Vinti ad Affari Tuoi 300.000 euro

