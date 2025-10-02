Villarreal Juventus Koopmeiners e David disastrosi | la Gazzetta li affossa

. Prestazione pesantemente insufficiente per entrambi Un pareggio che sa di beffa e due bocciature pesantissime. Il giorno dopo il 2-2 in casa del Villarreal, le pagelle de La Gazzetta dello Sport emettono un verdetto impietoso sulla prestazione di due degli uomini più attesi di Igor Tudor: Jonathan David e Teun . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Villarreal Juventus, Koopmeiners e David disastrosi: la Gazzetta li affossa

Villarreal-Juventus (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

La partitissima del mercoledì di Champions è tra Villarreal e Juventus

Renato Veiga Villarreal, ora è ufficiale: niente ritorno alla Juventus, il portoghese passa in Liga! Cifra record per gli spagnoli, tutti i dettagli nel comunicato

Tudor, ti sei perso l'equilibrio (ma ti rimane il cuore) ? Il commento del Direttore Guido Vaciago su Villarreal-Juventus #Tudor #Juventus #Villarreal #ChampionsLeague #Tuttosport

Gatti e Conceição "rovesciano" il Villarreal, l'ex Veiga riprende la Juventus nel finale: è un pareggio amaro per Tudor in Champions League, il secondo nelle prime due partite giocate

VERITA' Le 5 verità di Villarreal-Juventus 2-2: Yildiz in riserva, Koopmeiners senza speranza, David evanescente, chi è il 9 di Tudor? - Un pareggio che conferma l’imbattibilità ma che lascia l’amaro in bocca, maturato nei minuti finali dopo una rimonta sofferta ... Da statoquotidiano.it

Pagelle Villarreal Juve: delusione David in attacco, con Koopmeiners la sensazione è che sia finita – VIDEO - Pagelle Villarreal Juve, i giudizi di Rossi e Aleati: bocciatura totale per l’olandese, deludente il canadese. Si legge su juventusnews24.com