Villarreal-Juventus 2-2 le pagelle | Conceicao 7,5 non basta Gatti 6 prodezza Koopmeiners 4 un' ombra Veiga 7 gol dell' ex

Termina 2-2 tra Villarreal e Juventus nella seconda giornata della Legue Phase di Champions. Dopo un primo tempo disastroso, dove gli spagnoli hanno trovato il gol e colpito un palo, e dove. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Villarreal-Juventus 2-2, le pagelle: Conceicao (7,5) non basta, Gatti (6) prodezza, Koopmeiners (4) un'ombra, Veiga (7) gol dell'ex

Villarreal-Juventus (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

La partitissima del mercoledì di Champions è tra Villarreal e Juventus

Renato Veiga Villarreal, ora è ufficiale: niente ritorno alla Juventus, il portoghese passa in Liga! Cifra record per gli spagnoli, tutti i dettagli nel comunicato

