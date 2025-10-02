Villarreal Juve secondo Varriale | Nel primo tempo la squadra di Tudor rischia la sconfitta! Minuti finali stavolta fatali per i bianconeri – FOTO

Villarreal Juve è stata analizzata così dal giornalista Enrico Varriale attraverso questo post sui social. Ecco cosa ha scritto – FOTO. Una beffa atroce, un pareggio che stona in una settimana europea altrimenti perfetta per il calcio italiano. L’analisi del giornalista Enrico Varriale sul 2-2 della Juventus a Villarreal è amara: i bianconeri sono stati gli unici a non vincere, sprecando una vittoria che sembrava ormai acquisita. In in turno positivo per le italiane con 3 vittorie, solo @juventusfc non va oltre il pari col #Villareal. Nel 1° tempo la squadra di #Tudor rischia anzi la sconfitta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Villarreal Juve secondo Varriale: «Nel primo tempo la squadra di Tudor rischia la sconfitta! Minuti finali stavolta fatali per i bianconeri» – FOTO

