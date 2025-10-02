Villarreal Juve secondo Varriale | Nel primo tempo la squadra di Tudor rischia la sconfitta! Minuti finali stavolta fatali per i bianconeri – FOTO
Villarreal Juve è stata analizzata così dal giornalista Enrico Varriale attraverso questo post sui social. Ecco cosa ha scritto – FOTO. Una beffa atroce, un pareggio che stona in una settimana europea altrimenti perfetta per il calcio italiano. L’analisi del giornalista Enrico Varriale sul 2-2 della Juventus a Villarreal è amara: i bianconeri sono stati gli unici a non vincere, sprecando una vittoria che sembrava ormai acquisita. In in turno positivo per le italiane con 3 vittorie, solo @juventusfc non va oltre il pari col #Villareal. Nel 1° tempo la squadra di #Tudor rischia anzi la sconfitta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Beffa al 90’: Villarreal pareggia 2-2! La Juventus stava assaporando la vittoria in Spagna, ma un gol nel finale regala il pari al Villarreal. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ma mantiene viva la corsa alla qualificazione - facebook.com Vai su Facebook
Villarreal-Juventus 2-2, gol e highlights: l'ex Renato Veiga beffa i bianconeri al 90' - 2, gol e highlights: l'ex Renato Veiga beffa i bianconeri al 90' ... Lo riporta sport.sky.it
La Juve con il Villarreal ha perso un'occasione: l'analisi del QS - 2 in casa del Villarreal nella seconda giornata della fase campionato di Champions League, perdendo, di fatto, un'occasione importante per fare un bel balzo ... tuttojuve.com scrive