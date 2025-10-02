Villarreal Juve, il commento a caldo di Marco Baridon: tanti errori tecnici e reparti sconnessi, solo l’ingresso del portoghese ha cambiato la partita. Un pareggio giusto, ma che lascia l’amaro in bocca e tanti spunti di riflessione. Questa è la sintesi dell’analisi “a caldissimo” di Marco Baridon, che al termine della sfida di Champions League tra Villarreal e Juventus ha commentato la prestazione dei bianconeri. Un giudizio che evidenzia una squadra dai due volti: brutta e confusionaria per un tempo, riaccesa da un singolo talento nella ripresa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Baridon Juve: una squadra ancora da costruire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Villarreal Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Uno dei primi tempi più brutti della gestione Tudor. Conceicao non può stare fuori, il problema di questa squadra è un solo» – VIDEO