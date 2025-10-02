Villarreal Juve la moviola dei giornali | Bene Kovacs non è mai rigore il braccio di Adzic Il direttore di gara promosso dai quotidiani

Moviola Villarreal Juve, l’analisi del post-Champions: corretta la gestione degli episodi chiave, dal gol di Gatti ai rigori negati. Voto 6,5 per il romeno. Una partita intensa, ricca di episodi e terminata con un pirotecnico 2-2. La sfida di Champions League tra Villarreal e Juventus è stata un test probante non solo per le squadre, ma anche per l’arbitro, il rumeno Kovacs. Secondo l’analisi della moviola de La Gazzetta dello Sport, il direttore di gara ha superato l’esame a pieni voti, gestendo con sicurezza una serata complessa. Moviola Juve: tutti gli episodi di Villarreal. Il giudizio complessivo sulla prestazione di Kovacs è ampiamente positivo: un 6,5 in pagella per una partita definita «non facile», ma in cui ha saputo gestire bene tutte le situazioni più importanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

