Le figure dei villain nei film e nelle serie dedicate ai supereroi rappresentano spesso personaggi complessi, a volte difficili da inquadrare come semplici antagonisti. Alcuni di essi sono talmente ben caratterizzati da suscitare empatia o simpatia nel pubblico, anche se il loro ruolo è quello di opporsi ai protagonisti. La scelta degli antagonisti riveste un’importanza cruciale nella riuscita di un’opera del genere, tanto quanto quella dell’eroe principale. Questo approfondimento analizza alcuni tra i villain più iconici e sfaccettati della cultura pop Marvel e DC, evidenziando le caratteristiche che li rendono memorabili e le dinamiche narrative che ne fanno personaggi dai tratti spesso ambigui. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Villain nelle serie e film superhero: 8 volte per cui hai fatto il tifo