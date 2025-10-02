Villaggio De Sanctis 2025 | a Roma Est torna il circo contemporaneo

Funweek.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 19 ottobre 2025 Roma Est diventa la capitale del circo contemporaneo con la nuova edizione di Villaggio De Sanctis, la rassegna gratuita organizzata da MeltingPot e diretta da Leonardo Varriale. Per cinque giorni, il cuore verde di Villa De Sanctis si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con oltre 8 appuntamenti tra spettacoli, laboratori e performance, tutti a ingresso libero. LEGGI ANCHE – OPERAI ALL’OPERA, LA GRANDE LIRICA NEI PARCHI DI ROMA Grande attesa per l’arrivo, per la prima volta a Roma, della compagnia svizzera Théâtre Circulaire, che porterà in scena tre spettacoli tra comicità, equilibrio e poesia: Post-apocalyptique Clown Show, Per un pelo e Porte-à-Faux. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: villaggio - sanctis

Villaggio De Sanctis 2025: circo contemporaneo, spettacoli, laboratori e anteprime

Villaggio De Sanctis 2025: a Roma Est torna il circo contemporaneo - La IV edizione porta a Villa De Sanctis compagnie internazionali, spettacoli in anteprima e laboratori per famiglie, tutti a ingresso libero ... Segnala funweek.it

Villaggio De Sanctis, torna il circo a Roma: «Incontro tra le arti e la cultura» - Torna a Tor Pignattara il Villaggio De Sanctis, un'iniziativa culturale promossa da Melting Pot e finanziata dal Ministero della Cultura e da Roma Capitale. Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Villaggio De Sanctis 2025