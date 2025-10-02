Villaggio De Sanctis 2025 | a Roma Est torna il circo contemporaneo

Dal 15 al 19 ottobre 2025 Roma Est diventa la capitale del circo contemporaneo con la nuova edizione di Villaggio De Sanctis, la rassegna gratuita organizzata da MeltingPot e diretta da Leonardo Varriale. Per cinque giorni, il cuore verde di Villa De Sanctis si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con oltre 8 appuntamenti tra spettacoli, laboratori e performance, tutti a ingresso libero. LEGGI ANCHE – OPERAI ALL’OPERA, LA GRANDE LIRICA NEI PARCHI DI ROMA Grande attesa per l’arrivo, per la prima volta a Roma, della compagnia svizzera Théâtre Circulaire, che porterà in scena tre spettacoli tra comicità, equilibrio e poesia: Post-apocalyptique Clown Show, Per un pelo e Porte-à-Faux. 🔗 Leggi su Funweek.it

Villaggio De Sanctis 2025: circo contemporaneo, spettacoli, laboratori e anteprime

