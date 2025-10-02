Villaggi tirrenici senza scuolabus le famiglie chiedono risposte alle istituzioni

Non sono bastati i solleciti e le numerose richieste per arrivare all'attivazione di un servizio di scuolabus riservato ai bambini residenti nei villaggi tirrenici e iscritti nelle varie scuole di Villafranca Tirrena. La denuncia della mancata risposta da parte delle istituzioni arriva da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Villaggi tirrenici senza scuolabus, le famiglie chiedono risposte alle istituzioni

