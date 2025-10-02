Villa Verdi proseguono i lavori di risanamento
Proseguono i lavori di risanamento strutturale di Villa Verdi, a Sant'Agata di Villanova (Piacenza), al fine di risolvere definitivamente i problemi di infiltrazione. In una seconda fase, si passerà agli interventi più estetici di restauro della Villa e degli spazi esterni per poterla finalmente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Villa Verdi sarà aperta nelle Giornate Fai d'autunn
Villa Verdi: i lavori di risanamento strutturale avanti tutta - In una seconda fase, si passerà agli interventi più estetici di restauro della dimora in cui ha vissuto il grande compositore e degli spazi esterni per poterla finalmente aprire alle visite dei turist
Villa Verdi, proseguono i lavori di risanamento - Sopralluogo dell'assessore regionale alla cultura Gessica Allegni con Luca Quintavalla: «La villa dovrà essere il perno di un circuito che coinvolgerà tutti i luoghi verdiani»