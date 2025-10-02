Vigorelli su Zaniolo | All’Udinese scelta giusta sintonia immediata con Runjaic

Vigorelli racconta il trasferimento dell’ex Inter: «Trattativa lunga, Nicolò ha avuto pazienza. Udine è la piazza ideale». Il passaggio di Nicolò Zaniolo allUdinese è stato uno dei colpi più sorprendenti dell’ultima giornata di mercato. A confermarne la complessità è stato il suo agente, Claudio Vigorelli, che ha ricostruito le fasi della trattativa e spiegato perché la scelta del club friulano sia stata ritenuta la migliore per il futuro del giocatore. LA TRATTATIVA – «È stata una trattativa lunga e complessa – ha detto il procuratore – lui è stato bravo ad avere pazienza e a volere sempre con forza il trasferimento all’Udinese». 🔗 Leggi su Internews24.com

