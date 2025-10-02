Vigor multa salata dal giudice sportivo
Piove sul bagnato in casa Vigor. Se i graduali recuperi di De Feo e Braconi avevano strappato timidi sorrisi alla maggior parte dei tifosi, ecco arrivare un’altra tegola, stavolta dal giudice sportivo. La Vigor infatti è stata punita con una multa di 1600 euro a causa di alcuni sostenitori, come emerge dalla motivazione ufficiale, che hanno rivolto agli ufficiali di gara espressioni minacciose ed ingiuriose a fine primo tempo ed a fine gara. Oltre a ciò, si legge nel referto, alcune persone avrebbero sputato in direzione della terna arbitrale mentre stava raggiungendo gli spogliatoi. Non certo la notizia migliore per il club rossoblu in vista di un derby importantissimo per il prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vigor - multa
Dalla prima pagina - Antitrust, anche IP impugnerà la multa: Dopo Eni e Q8, anche IP annuncia che impugnerà davanti al Tar la sanzione milionaria inflitta dall'Antitrust per un presunto cartello ... (Leggi e Atti Amministrativi | 29/09/2025) staffettaonline.com - facebook.com Vai su Facebook
Vigor, multa salata dal giudice sportivo - Il messaggio alla squadra è arrivato forte è chiaro: contro il Fossombrone servirà la miglior versione della Vigor, finora troppo balbettante. Secondo msn.com
Vigor Senigallia, multa salata per insulti e minacce agli ufficiali di gara - 600 euro Vigor Senigallia multata a causa dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori durante la partita di domenica 28 settembre. Lo riporta youtvrs.it