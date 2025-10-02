vigor multa salata dal giudice sportivo

Piove sul bagnato in casa Vigor. Se i graduali recuperi di De Feo e Braconi avevano strappato timidi sorrisi alla maggior parte dei tifosi, ecco arrivare un’altra tegola, stavolta dal giudice sportivo. La Vigor infatti è stata punita con una multa di 1600 euro a causa di alcuni sostenitori, come emerge dalla motivazione ufficiale, che hanno rivolto agli ufficiali di gara espressioni minacciose ed ingiuriose a fine primo tempo ed a fine gara. Oltre a ciò, si legge nel referto, alcune persone avrebbero sputato in direzione della terna arbitrale mentre stava raggiungendo gli spogliatoi. Non certo la notizia migliore per il club rossoblu in vista di un derby importantissimo per il prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

