Vietri sul Mare a Mimmo Paladino il Premio alla Carriera di Viaggio attraverso la Ceramica
Sarà il Maestro Mimmo Paladino, figura eminente dell’arte contemporanea internazionale, a ricevere il Premio alla Carriera 2025 per la rassegna “Viaggio attraverso la Ceramica”. Lo annunciano il Comune di Vietri sul Mare, la direttrice artistica Rita Raimondi e la CNA di Salerno.La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
