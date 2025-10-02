Vietare i social agli under 14 | studio legale fa causa a Meta e Tiktok

"Troppo facile aggirare il divieto di iscrizione ai social media per gli under 14". Lo studio legale torinese Ambrosio & Commodo si allea al Moige (Movimento italiano genitori) e dichiara guerra a colpi di carte bollate contro Meta e Tiktok. Al tribunale di Milano si chiede di imporre alle piattaforme il rispetto dell’obbligo di verifica dell’età, sancito da una norma dell’Unione europea,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Vietare i social agli under 14": studio legale fa causa a Meta e Tiktok

