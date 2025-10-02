Vieri scommette su Pio Esposito | Ha tutto per diventare un grandissimo attaccante Nuovo stadio? Ecco cosa penso

Internews24.com | 2 ott 2025

Vieri scommette su Pio Esposito e parla del nuovo San Siro. Le parole dell’ex attaccante dell’Inter all’evento One – Stronger Together. Ospite dell’evento One – Stronger Together, Bobo Vieri ha commentato vari aspetti legati all’ Inter, tra cui le qualità di Pio Esposito, la costruzione di un nuovo stadio e le ambizioni della squadra nerazzurra. L’ex bomber dell’ Inter ha parlato con entusiasmo del giovane attaccante, che sta iniziando a far parlare di sé, ma non solo. Tra i temi toccati dall’ex giocatore anche il nuovo stadio e la sua importanza per squadre come Inter e Milan, mentre in chiusura del tema Inter sia arrivato anche un commento sulla rosa a disposizione di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

