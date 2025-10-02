Vie è il nuovo album di Doja Cat | manifesto pop anni ’80 tra vulnerabilità e rinnovamento
Life&People.it Con l’uscita del suo nuovo album “ Vie ”, Doja Cat torna sotto i riflettori ed apre una nuova fase artistica. L’eccentrica cantautrice americana si guadagna l’attenzione di pubblico e critica abbandonando la provocazione più cruda del precedente “ Scarlet ” abbracciando una dimensione riflessiva, melodica ed intima. Se “Scarlet” era esplosione di forza e denuncia sociale, “Vie” si presenta come esplorazione più sottile dell’identità femminile, del desiderio e della fragilità, costruita attraverso un linguaggio sonoro più sofisticato ed un’estetica visiva in bilico tra sogno e simbolismo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
